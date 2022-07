DJ Japão: Exportações sobem 19,4% em junho

(DJ Bolsa)-- As exportações do Japão aumentaram pelo décimo sexto mês consecutivo em junho, impulsionadas pela robusta procura externa por aço e combustíveis minerais, mostraram dados do Ministério das Finanças esta quinta-feira.

As exportações subiram 19,4% em junho, valor que compara com um aumento de 15,8% de maio e supera a subida de 16% antecipada por economistas consultados pela FactSet.