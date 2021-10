DJ Japão: Fumio Kishida eleito primeiro-ministro

(DJ Bolsa)-- Fumio Kishida foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento do Japão esta segunda-feira e tem como primeira missão fomentar a recuperação da terceira maior economia mundial.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão foi eleito líder do Partido Democrático Liberal do Japão, ou LDP, na semana passada o que abriu caminho à eleição como primeiro-ministro.