DJ Japão gastou quase $20mM na recente intervenção cambial

(DJ Bolsa)-- O Japão gastou 2,8382 biliões de ienes ($19,65 mil milhões) na intervenção cambial no último mês até 28 de setembro, mostraram os dados do Ministério das Finanças esta sexta-feira.

O governo japonês interveio no mercado cambial no dia 28 de setembro ao comprar ienes e vender dólares pela primeira vez em 24 anos. Nesse dia, o dólar subiu para 145,90 ienes. Depois da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.