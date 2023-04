DJ Japão: Gov do BOJ disse ao G-20 que vai manter política acomodatícia

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Kazuo Ueda, disse num fórum do Grupo dos 20 países mais industrializados e em desenvolvimento do mundo, ou G-20, que o banco central tem de manter a política acomodatícia, uma vez que a inflação deve abrandar em breve.

A taxa de inflação no consumidor do Japão, que se situou a 3% em fevereiro, deve cair em breve abaixo do alvo de 2% do banco ...