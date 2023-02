DJ Japão: Governo abordou Amamiya para liderar BOJ - media

(DJ Bolsa)-- O governo do Japão abordou o vice-governador do Banco do Japão, ou BOJ, Masayoshi Amamiya como possível sucessor do atual governador Haruhiko Kuroda, segundo avança o jornal Nikkei esta segunda-feira.

O governo do Japão deve fazer uma proposta formal ao sucessor de Kuroda este mês, já que o mandato do governador termina a 8 de abril.

