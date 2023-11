DJ Japão: Governo aprova estímulos de $113mM para ajudar com impacto da inflação

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O governo do Japão aprovou esta quinta-feira um pacote de estímulos económicos de $110 mil milhões, incluindo cortes de impostos sobre os rendimentos, parte do programa do primeiro-ministro Fumio Kishida para amortecer o impacto da inflação, numa altura em que a sua taxa de popularidade diminui.

No âmbito do pacote de 17 biliões de ienes, o governo planeia cortar os impostos sobre ...