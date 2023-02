DJ Japão: Governo escolhe Kazuo Ueda para suceder a Haruhiko Kuroda no BOJ

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O governo do Japão decidiu nomear Kazuo Ueda, ex-professor da Universidade de Tóquio que integrou o conselho de política monetária do Banco do Japão, ou BOJ, de 1998 a 2005, como próximo governador, disse uma fonte próxima do processo e a emissora pública NHK.

O candidato previsto para liderar o BOJ, defensor de longa data de uma política monetária agressiva, disse esta ...