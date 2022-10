DJ Japão: Governo promete intervir para conter "oscilações excessivas" do iene

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse esta segunda-feira que o governo vai tomar as medidas necessárias para evitar o que descreveu como oscilações excessivas no mercado de câmbio.

Num discurso no Parlamento, Suzuki recusou dizer se o governo interveio para comprar o iene na sexta-feira em Nova Iorque ou já esta segunda-feira em Tóquio, duas ocasiões em que ...