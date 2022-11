DJ Japão: Inflação acelera para 3,7% em outubro

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A inflação total do Japão aumentou 3,7% em termos homólogos em outubro, ultrapassando o alvo de 2% do Banco do Japão, ou BOJ, pelo sétimo mês consecutivo, mostram dados do governo esta sexta-feira.

Em setembro, os preços tinham crescido 3% em termos homólogos.

Num sinal de crescimento da inflação subjacente, os preços no consumidor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.