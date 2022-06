DJ Japão: Inflação chega aos 2,5% em maio

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A inflação do Japão alcançou os 2,5% em maio, sobretudo devido ao aumento do preço da energia, superando agora o alvo de 2% do Banco do Japão, ou BOJ, há dois meses consecutivos.

Os preços no consumidor cresceram 2,5% em maio face ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados apresentados pelo governo esta sexta-feira.