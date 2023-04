DJ Japão: Inflação no consumidor abranda em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, do Japão cresceu a um ritmo de 3,2% em termos homólogos em março, ligeiramente menos que os 3,3% em fevereiro, mostram dados do governo esta sexta-feira.

O ritmo de subida dos preços abrandou face a fevereiro devido às medidas do governo para amortecer o impacto dos preços mais elevados da eletricidade e do gás.

