DJ Japão: Inflação no consumidor perto de máximos de 41 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor do Japão excluindo alimentos frescos subiram 3,7% em termos homólogos em novembro, um máximo de quase 41 anos, mostram os dados do governo apresentados esta sexta-feira.

Este valor ficou ligeiramente acima de 3,6% registados em outubro e representa o nível mais elevado desde dezembro de 1981. Foi o oitavo mês consecutivo em que a inflação ficou acima do alvo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.