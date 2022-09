DJ Japão intervém nos mercados cambiais para suportar o iene

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O Japão disse esta quinta-feira que interveio nos mercados cambiais para vender dólares e comprar ienes, a primeira intervenção deste género em 24 anos, numa tentativa para controlar a recente queda da moeda japonesa.

