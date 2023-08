DJ Japão: Membro do BOJ diz que banco precisa de manter o alívio

(DJ Bolsa)-- Toyoaki Nakamura, membro do conselho de política monetária do Banco do Japão, ou BOJ, disse que o banco central deve continuar com a postura de alívio da política porque o Japão ainda não atingiu o alvo da inflação.

"Ainda é preciso tempo até que o banco consiga passar para a restrição monetária porque ainda não é visível se consegue atingir ...