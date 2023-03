DJ Japão: Membro do BOJ enfatiza necessidade de manter alívio monetário

(DJ Bolsa)-- O membro do conselho do Banco do Japão, ou BOJ, Hajime Takata disse esta quinta-feira que o banco central deve manter o alívio monetário porque a inflação deve cair abaixo do alvo de 2% e a economia global deve abrandar.

"Estamos numa fase em que devemos avaliar se podemos alcançar um círculo virtuoso da economia e dos preços", disse Takata. "Temos de pacientemente continuar ...