DJ Japão: Membro do BOJ pede revisão da política no futuro

(DJ Bolsa)-- Naoki Tamura, membro do comité de política do Banco do Japão, ou BOJ, disse esta quarta-feira que o banco central deve realizar uma revisão política no futuro, embora tenha dito que o alívio monetário continua a ser apropriado por agora.

"Acredito que é necessário em algum momento futuro avaliar e rever o enquadramento político do banco central e qual deve ser o alvo de inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.