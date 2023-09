DJ Japão: Membro do BOJ promete manter alívio, pede flexibilidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Hajime Takata, membro do comité de política do Banco do Japão, ou BOJ, disse esta quarta-feira que o banco central precisa de ser mais flexível, ao mesmo tempo que mantém a postura de alívio monetário.

Takata disse num discurso que finalmente vê sinais positivos que vão ajudar o BOJ a alcançar o alvo de 2% da inflação, como a mudança na crença dos japoneses de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.