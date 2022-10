DJ Japão: Min Fin reitera preocupação sobre queda brusca do iene

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Japão reiterou esta sexta-feira os receios sobre a queda brusca do iene e a sua prontidão para intervir no mercado cambial.

"Não há alterações à nossa posição de que vamos adotar as medidas apropriadas, caso haja movimentos excessivos" no mercado cambial, disse Shunichi Suzuki numa conferência de imprensa.

