DJ Japão: Ministro das Finanças vai explicar intervenção cambial no G-20

(DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que pretende explicar a recente intervenção do país no mercado cambial na reunião do Grupo dos 20 países mais industrializados e em desenvolvimento do mundo, ou G-20.

Suzuki disse esta terça-feira que fez vários esforços para obter a compreensão de outros países sobre a intervenção de compra de ienes no mercado ...