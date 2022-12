DJ Japão: PIB do 3T contraiu a um ritmo mais lento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A economia do Japão contraiu a um ritmo ligeiramente inferior ao estimado inicialmente no terceiro trimestre, mostram os dados revistos do governo esta quinta-feira.

A terceira maior economia do mundo contraiu 0,8% em termos anualizados, face à estimativa preliminar de 1,2%.

O Japão contraiu 0,2% entre julho e setembro, face ao trimestre anterior, uma leitura também revista.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.