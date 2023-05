DJ Japão: Preços no consumidor aceleraram ligeiramente em abril

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A inflação no consumidor do Japão acelerou ligeiramente em abril, com as empresas a aumentarem os preços dos produtos no início do ano fiscal.

Os preços no consumidor subiram 3,5% em termos homólogos em abril, comparando com o aumento de 3,2% em março, mostraram dados oficiais esta sexta-feira.

- Por Megumi Fujikawa (megumi.fujikawa@wsj.com)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...