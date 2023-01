DJ Japão: Preços no consumidor alcançam máximos de 41 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A inflação subjacente do Japão alcançou um novo máximo de 41 anos a 4% em dezembro, acrescentando pressão sobre o Banco do Japão, ou BOJ, para inverter anos de alívio da política monetária.

Embora o BOJ tenha mantido a política esta semana, o aumento da taxa de inflação deve alimentar as expectativas de mercado de que o banco central irá abandonar a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.