DJ Japão: Preços no consumidor crescem 2,6% em julho

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A inflação no consumidor do Japão cresceu 2,6% em termos homólogos em julho, ultrapassando alvo do Banco do Japão, ou BOJ, de 2% pelo quarto mês consecutivo, de acordo com os dados apresentados esta sexta-feira pelo governo.

Esta leitura compara com um resultado de 2,4% em junho.