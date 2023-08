DJ Japão: Preços no consumidor crescem 3,3% em julho

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor do Japão subiram mais de 3% em julho, continuando acima da meta de 2% do Banco do Japão, ou BOJ.

O indicador geral de preços no consumidor cresceu 3,3% em termos homólogos em julho, igualando a leitura de junho, mostram dados do governo esta sexta-feira.

A inflação no consumidor excluindo bens alimentares frescos e energia aumentou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.