DJ Japão: Preços no consumidor mantiveram-se a 3% em setembro

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, do Japão cresceu 3% em termos homólogos em setembro, ultrapassando o alvo do Banco do Japão, ou BOJ, pelo sexto mês consecutivo, mostram dados do governo esta sexta-feira.

Esta leitura igualou a registada em agosto. Já os preços no consumidor excluindo bens alimentares frescos e energia subiu 1,8% em termos homólogos em setembro. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.