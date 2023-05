DJ Japão: Recuperação do turismo ajuda crescimento no primeiro trimestre

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A economia do Japão cresceu ligeiramente no primeiro trimestre, ajudada pela recuperação do turismo que mitigou o abrandamento em algumas economias avançadas.

A terceira maior economia do mundo depois dos EUA e da China cresceu 0,4% nos três meses até março em cadeia, mostraram dados do governo esta quarta-feira. Isso compara com a leitura estável do trimestre anterior e o consenso ...