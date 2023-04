DJ Japão regista deficit comercial em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Japão registou um deficit comercial pelo vigésimo mês consecutivo em março, refletindo os efeitos de fragilidade do iene e preços elevados de energia.

O deficit comercial alcançou os Y754,5 mil milhões ($5,60 mil milhões) em março, face a Y897,7 mil milhões em fevereiro, de acordo com os dados do Ministério Finanças do Japão esta quinta-feira.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...