DJ Japão regista número recorde casos e anuncia novos apoios contra o vírus

(DJ Bolsa)-- O Japão reportou no domingo 2.528 novos casos de coronavírus relativos a sábado, um número recorde pelo quarto dia consecutivo. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, disse no sábado que a situação exige "o máximo de cautela".

O primeiro-ministro anunciou que o governo vai rever uma campanha de $10 mil milhões para subsidiar as viagens e as idas a restaurantes, e ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone