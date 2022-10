DJ Japão reitera prontidão para atuar nos mercados de câmbio

(DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Japão reiterou a prontidão para adotar medidas que interrompam a forte depreciação do iene, depois de moeda ter desvalorizado acentuadamente contra o dólar após os dados da inflação dos EUA.

"Vamos adotar as medidas apropriadas, se houver movimentos excessivos" no mercado cambial, disse o ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, numa ...