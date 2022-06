DJ Japão: Responsáveis mostram preocupação com queda do iene

(DJ Bolsa)-- O Ministério das Finanças do Japão, o Banco do Japão, ou BOJ, e a Autoridade Serviços Financeiros manifestaram esta sexta-feira preocupação sobre a recente queda brusca do iene.

"Estamos preocupados sobre a queda rápida do iene no mercado de câmbio recentemente", disseram as três entidades num comunicado conjunto após uma reunião.