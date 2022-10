DJ Japão: Sentimento das grandes empresas desce pelo 3º trimestre consecutivo

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O sentimento entre as grandes empresas do Japão deteriorou-se nos três meses até setembro, o terceiro trimestre consecutivo em que piorou, no âmbito dos receios persistentes sobre a escassez de oferta.

O principal índice para o sentimento entre as grandes empresas foi de +8 pontos, face a +9 pontos na sondagem anterior de junho, de acordo com a sondagem empresarial trimestral Tankan do Banco do ...