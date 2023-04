DJ Japão: Sentimento de grandes empresas desce pelo 5º trimestre consecutivo

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O sentimento entre as grandes empresas industriais do Japão deteriorou-se pelo quinto trimestre consecutivo nos três meses até março, refletindo o impacto do aumento dos custos das matérias-primas e da energia e os receios sobre o abrandamento económico global.

O principal índice para o sentimento entre as grandes transformadoras foi de +1 ponto, comparando com +7 pontos em dezembro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.