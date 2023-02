DJ Japão: Ueda vê mais mérito do que risco da política de alívio

(DJ Bolsa)-- Kazuo Ueda, nomeado pelo governo do Japão para o cargo de próximo governador do Banco do Japão, ou BOJ, disse esta segunda-feira que os méritos do alívio monetário superam os custos, uma vez que a inflação deve cair abaixo do alvo de 2% este ano.

"Ao continuarmos com o alívio monetário e a suportar a procura, é possível alcançar o alvo de 2% de inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.