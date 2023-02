DJ Japão: Vice-gov do BOJ não vê necessidade de alterar novamente política

(DJ Bolsa)-- O vice-governador do Banco do Japão, ou BOJ, Masayoshi Amamiya, disse esta sexta-feira que não há necessidade imediata de ajustar a política de controlo da curva da yield novamente.

Amamiya disse que a decisão do banco central em dezembro de elevar o teto das yields das obrigações do Japão a 10 anos para 0,5%, de 0,25%, ajudou a melhorar as condições do mercado e o banco central tem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.