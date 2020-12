DJ Japão: Vice-governador do BOJ diz que alívio ajudará a atingir o alvo da inflação

(DJ Bolsa)-- O vice-governador do Banco do Japão, Masayoshi Amamiya, defendeu as medidas de alívio tomadas durante a pandemia, frisando que irão eventualmente ajudar a impulsionar a inflação para o alvo de 2%.

