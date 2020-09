DJ Japão: Yoshihide Suga oficialmente nomeado primeiro-ministro

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- Yoshihide Suga foi eleito primeiro-ministro do Japão, a primeira alteração no cargo em oito anos, trazendo um período de alguma incerteza política enquanto o país tenta sair da pandemia de coronavírus, lida com tensões EUA-China e se prepara para os Jogos Olímpicos do próximo ano.

Suga, de 71 anos, venceu uma votação no Parlamento que era apenas uma formalidade depois de ter sito eleito ...

