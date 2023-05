DJ Japão/BOJ: G-7 tem de estar pronto para impacto do teto da dívida dos EUA

NIGATA, Japão (DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Kazuo Ueda, disse esta quinta-feira que o Grupo dos Sete países mais desenvolvidos do mundo, ou G-7, está preparado para analisar e responder a quaisquer consequências das negociações do teto da dívida dos EUA, se for necessário.

"Caso se torne um grande problema, pode ser difícil de resolver, por exemplo, apenas pela Reserva Federal dos EUA. Mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.