DJ Japão/BOJ: Política acomodatícia tornou-se mais sustentável

(DJ Bolsa)-- Junko Nakagawa, membro do comité de política do Banco do Japão, ou BOJ, disse esta quinta-feira que o banco central tem de manter a política de alívio ao mesmo tempo que se mantém cuidadosamente atento ao funcionamento do mercado.

Nakagawa disse que a decisão de julho de aumentar o alvo das yields a 10 anos do Japão melhorou a política de controlo da curva da yield.

