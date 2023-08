DJ J&J troca 191M de ações por 1,53mM de ações da Kenvue, conclui separação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson vai trocar 191 milhões de ações próprias por 1,53 mil milhões de ações da Kenvue, a detentora de marcas como a Listerine e a Band-Aid que a J&J colocou em bolsa através de um spinoff em maio.

Na segunda-feira, a gigante dos cuidados de saúde disse que quando o período de oferta terminou, no final da semana passada, os investidores pretendiam a troca de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.