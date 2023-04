DJ J&J: Unidade de medicamentos sem receita inicia roadshow antes da OPV

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson está prestes a iniciar um roadshow para promover ações da unidade de medicamentos sem prescrição, num teste ao mercado de OPV que está em crise desde o ano passado.

A Kenvue Inc. pretende começar a reunir-se com potenciais investidores já esta segunda-feira, disseram fontes próximas do assunto. O objetivo é angariar $3,5 mil milhões ou mais, com uma avaliaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.