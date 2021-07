DJ J&J: Vacina da farmacêutica apresenta resultados promissores contra variante Delta

(DJ Bolsa)-- A vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 mostrou sinais promissores num pequeno estudo de laboratório de proteção contra a propagação da variante Delta nos EUA e em outros países, disse a empresa.

Nos testes de laboratório, a vacina desencadeou altos níveis de anticorpos neutralizantes em amostras de sangue recolhidas de oito pessoas vacinadas, disse a J&J na quinta-feira.