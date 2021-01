DJ J&J: Vacina para a Covid-19 é 66% eficaz em estudo de fase final

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson disse que a sua vacina experimental para a Covid-19 é 66% eficaz na proteção das pessoas contra a doença moderada a grave num ensaio clínico alargado, resultados positivos que podem abrir portas para a expedição da vacina nos EUA dentro de semanas.

A vacina da J&J também pareceu ser segura na generalidade e bem tolerada entre os 44.325 adultos com 18 anos ou mais ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone