DJ J&J vai deixar de vender pó de talco a nível global no próximo ano

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson vai deixar de vender pó para bebés feito com talco a nível global em 2023, disse a empresa na quinta-feira.

A decisão surge depois de a empresa ter deixado de vender o produto nos EUA e no Canadá em 2020, citando uma redução da procura dos clientes no âmbito dos receios de segurança sobre um dos seus produtos mais famosos.