DJ J&J vai fornecer até 400M de doses da vacina para Covid-19 para África

(DJ Bolsa)-- A Janssen Pharmaceutica NV, da Johnson & Johnson, disse esta segunda-feira que chegou a acordo para fornecer até 400 milhões de doses da sua candidata a vacina contra a Covid-19, de uma só toma, aos 55 Estados-membros da União Africana.

A empresa disse que assinou um acordo com o African Vaccine Acquisition Trust para fornecer até 220 milhões de doses a partir do terceiro trimestre.