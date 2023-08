DJ Johnson & Johnson ajusta outlook do total do ano para refletir separação da Kenvue

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson cortou o outlook do lucro ajustado para o total do ano e atualizou as outras métricas de previsões financeiras depois de se ter separado da sua divisão de saúde para o consumidor, que é agora uma empresa separada com o nome de Kenvue.

A J&J prevê agora um lucro ajustado para o total do ano de $10,00-$10,10 por ação, comparando com o outlook anterior de $10,70-$10,...