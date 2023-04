DJ Johnson & Johnson aumenta dividendo trimestral em 5,3% para $1,19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson disse esta terça-feira que a administração da empresa aumentou o dividendo em 5,3% para $1,19, face a $1,13.

O novo pagamento, que equivale a $4,76 por ano, representa uma yield anual de cerca de 2,87%, com base no preço do fecho de segunda-feira de $165,67, face a 2,73%.

A empresa disse que o dividendo estará a pagamento a partir de 6 de junho para ...