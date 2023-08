DJ Johnson & Johnson: FDA aprova Talvey para mieloma múltiplo pré-tratado

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson recebeu a aprovação acelerada da Food and Drug Administration, ou FDA, do anticorpo biespecífico Talvey para o tratamento de certos adultos com um cancro de sangue incurável mieloma múltiplo.

A farmacêutica disse que a aprovação inclui a utilização do Talvey em adultos com mieloma recaído ou refratário que tenham recebido pelo menos quatro linhas ...