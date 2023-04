DJ Johnson & Johnson lança roadshow para OPV da Kenvue

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson disse no final de segunda-feira que arrancou com o roadshow para a oferta pública de venda de menos de 10% das ações comuns da unidade de produtos não sujeitos a receita médica Kenvue Inc..

A empresa vai vender 151,2 milhões de ações da Kenvue, que produz marcas como a Tylenol, a um preço que deve estar entre $20 e $23 por ação.

