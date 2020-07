DJ Johnson & Johnson: Lucro do segundo trimestre supera expectativas dos analistas

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson disse esta quinta-feira que registou um lucro do segundo trimestre mais reduzido do que no período homólogo e que as receitas caíram, mas superou as expectativas dos analistas em ambas as frentes, numa altura em que as empresas de produtos de saúde lidam com os efeitos da pandemia do coronavírus.

A empresa registou um lucro no segundo trimestre de $3,63 mil milhões, ou $1,36 por ação, face ...

