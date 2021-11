DJ Johnson & Johnson vai dividir-se em duas empresas cotadas em bolsa

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson pretende dividir-se em duas empresas, retirando a divisão que produz medicamentos sem receita médica do resto da empresa.

A maior empresa de produtos de saúde do mundo em vendas vai separar o negócio farmacêutico core, no qual inclui os dispositivos médicos, uma unidade que contribui com margens maiores mas também assume mais riscos da unidade de medicamentos sem receita médica, mas de crescimento ...

